Лондон, , 03:25 — REGNUM Русский писатель и драматург Антон Чехов скончался от кровоизлияния в мозг. Точную причину его смерти, как утверждает британская газета The Times, установили специалисты Куодрэмского института биологических наук в Норидже.

Ученые тщательно исследовали вещества, оставшиеся на письмах писателя и открытке с его подписью, а также на рубашке, в которой Чехов был в момент смерти. В пробах были обнаружены не только протеины, подтвердившие наличие туберкулеза, но и белковое вещество, свидетельствующее об образовании тромба.

Именно закупорка сосудов привела к кровоизлиянию в мозг, ставшему для писателя смертельным, отмечает издание.

Антон Чехов ушел из жизни 15 июля 1904 года, находясь на немецком курорте Баденвайлер. В Шварцвальд писатель приехал в связи с очередным обострением туберкулеза.

По воспоминаниям супруги Ольги Книпер-Чеховой, писатель проснулся среди ночи, попросил послать за доктором и подать шампанского. Позже он сказал, что умирает, улыбнулся, выпил вино, лег и вскоре умер.

Описание кончины Чехова говорит о том, что туберкулез не мог быть непосредственной причиной скоропостижной смерти. Ранее биографы высказывали предположение, что писатель скончался от сердечного приступа.