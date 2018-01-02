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Учёные выяснили, кто был прародителем всего живого на Земле

Наука

Возраст находки установили опытным путем, с использованием метода рений-осмиевого анализа

Оттава, 2 января 2018, 12:11 — REGNUM  Исследователи из канадского университета Макгилл выяснили, что древнейшему из обнаруженных организмов с ядром в клетке, водоросли вида Bangiomorpha pubescens, более 1 млрд лет, сообщает журнал GeoScienceWorld.

Возраст находки был установлен опытным путем, с использованием метода рений-осмиевого анализа. Важно отметить, что, согласно данным учёных, найденная водоросль — самый древний известный науке эукариотический (содержащий ядро в каждой клетке) организм.

Как считают исследователи, ископаемая находка может претендовать на звание древнейшего представителя всех эукариотов и прародителя современной жизни на Земле.

Напомним, 29 декабря ИА REGNUM писало, что учёные из США заявили: планеты, на которых есть жизнь, должны вращаться быстрее, чем их безжизненные аналоги. Эксперты отмечают, что первоначально Земля и другие планеты вращались с большей скоростью, чем сегодня. Постепенно вращение замедляется из-за гравитационных взаимодействий.

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