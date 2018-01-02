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Потепление до +2 °С ожидается в Москве 2 января

Наука

2017 год уже считается самым теплым за всю историю метеонаблюдений в России

Москва, 2 января 2018, 07:48 — REGNUM  В Москве 2 января синоптики ожидают потепления температуры воздуха до +2 °С, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на прогноз Гидрометцентра.

Потепление будет сопровождаться южным ветром с порывами до 17 м/с, небольшими осадками и гололедицей.

«Температура днём 0…+2°С, облачно, небольшие осадки, местами гололедица. Ветер южный, 5−10 м/с», — указано в сообщении метеорологической службы.

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Напомним, 30 декабря в Москве был отмечен тепловой рекорд, не имевший аналогов за всю историю наблюдений за погодой, а 2017 год был признан самым теплым за всю историю метеонаблюдений в России.

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