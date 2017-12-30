Учёные нашли в Израиле древнеримские постройки и горшок с прахом легионера

Тель-Авив, , 11:20 — REGNUM Археологи из Израиля нашли на севере страны древнеримские постройки и кухонный горшок с прахом легионера. Об этом сообщает Haaretz.

Находки были сделаны во время раскопок древнеримского военного лагеря. В частности, были обнаружены каменные постройки и несколько сотен артефактов.

Исследователи нашли остатки помещения, которое являлось штабом VI легиона, принимавшего участие в подавлении восстания Бар-Кохбы в 132−135 годах. Оно представляло собой здание размером 100×100 метров, с колоннадами на фасаде и внутри здания.

Рядом в рукотворной пещере были обнаружены захоронения кремированных останков солдат в кухонных горшках. Отмечается, что подобная практика была обычной для того времени.

Кроме того, учёные обнаружили 200 римских монет II—III веков нашей эры, керамические черепки, куски стекла и кости животных.

Отмечается, что этот римский военный лагерь является единственным, который был обнаружен в Восточном Средиземноморье.

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