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Учёные нашли клетки, регистрирующие лишний вес

Наука

По мнению учёных, избыточную нагрузку регистрируют клетки, продуцирующие костную ткань, остеоциты

Учёные нашли клетки, регистрирующие лишний вес
davidgsteadman
Лишний вес

Гётеборг, Швеция, 30 декабря 2017, 10:54 — REGNUM  Учёные из Швеции пришли к выводу, что клетки костной ткани регистрируют увеличение массы тела и передают сигнал об избыточной нагрузке всему организму. Об этом сообщается в журнале PNAS.

Учёные из Гётеборгского университета провели эксперименты на мышах, у которых было ожирение. Одной группе грызунов имплантировали под кожу грузики, которые составляли 15% их веса, другой группе — пустые капсулы, составляющие 3% веса.

Нагруженные мыши стали меньше есть и начали терять вес. Через две недели эксперимента они сбросили вес, в среднем равный массе имплантированного груза. Количество жировой ткани у них также уменьшилось.

Подобная закономерность сработала и в обратную сторону — животные набрали вес после удаления груза.

По мнению учёных, избыточную нагрузку регистрируют клетки, продуцирующие костную ткань, остеоциты. Однако этот механизм в деталях пока не изучен и требует дальнейших наблюдений.

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Научные исследования

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