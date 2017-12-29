Температура воздуха в Москве поднялась до рекордной отметки

Москва, , 20:00 — REGNUM Температура воздуха в Москве достигла рекордных показателей в +3,6 градуса Цельсия на 17:00 мск. Аномально тёплая температура отмечена 29 декабря на базовой метеостанции на ВДНХ.

Синоптики отмечают, что такое явление в российской столице ранее отмечалось в 1975 и 1998 годах, однако окончательное значение будет зафиксировано в 22:00.

Ранее метеорологи сообщали, что декабрь 2017 года будет отличаться аномальным теплом, однако сейчас уже установлено, что 2017 год уже можно считать самым тёплым за всю историю метеонаблюдений в России.

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Напомним, аномальное потепление в конце 2017 года отмечено не только в Москве. Например, в Крыму установилась погода, соответствующая весенним показателям, из-за чего на полуострове распустились подснежники и зацвел миндаль.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря в столичных аэропортах из-за тумана были задержаны 45 авиарейсов.

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