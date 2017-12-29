Учёные: император Цинь Шихуанди искал эликсир бессмертия по всему Китаю

Пекин, , 12:58 — REGNUM Археологи из Китая выяснили, что император Цинь Шихуанди искал по всей стране эликсир бессмертия. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Учёные провели анализ деревянных табличек, обнаруженных провинции Хунань в 2002 году. Тогда было найдено около 36 тыс. табличек, 48 из которых касались медицинской тематики.

Эти таблички содержали указ императора, который велел искать эликсир бессмертия, и ответы местных властей о результатах поиска.

Отмечается, что указ дошёл до отдалённых деревень и пограничных районов. В одной из провинций отвечали, что пока эликсир не найден, но поиски продолжаются, а из другой прислали травы с местных гор.

По словам учёных, во времена Цинь Шихуанди была создана сложная система здравоохранения, а также разнообразные методы лечения, такие как прижигание, акупунктура, лекарства для перорального приёма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в китайской провинции Чжэцзян найдены фарфоровые изделия, которые находились в девяти гробницах возрастом более 2000 лет.

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