Шведы бежали из русской Ладоги, бросив деньги и оружие

с. Старая Ладога, Ленинградская область, 28 декабря 2017, 15:30 — REGNUM Уход шведских войск из Староладожской крепости в период Смутного времени в начале XVII века был поспешным и сопровождался потерей денежных средств и военной амуниции. Об этом свидетельствуют многочисленные находки археологов Староладожской экспедиции Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН на территории древней столицы Руси — в селе Старая Ладога Ленинградской области.
Как сообщили ИА REGNUM 28 декабря в пресс-службе Института, эти находки были сделаны в полевом сезоне 2017 года, в ходе раскопок, сопровождавших реставрацию древней крепости. Объектами исследования стали Тайничная башня и юго-восточное прясло Староладожской крепости.
«Исследователям, работавшим в Ладоге, традиционно была наиболее интересна эпоха викингов —
Исследования найденных в сезоне 2017 года фундаментов археологи рассчитывают продолжить в 2018 году. Ранее было доказано пребывание в Ладоге в начале XVII века не только шведов, но и их западноевропейских наёмников.
«В Смутное время, когда на земли Северо-Западной Руси вторглись шведские войска, один из отрядов двинулся на Ладогу. По данным некоторых исторических источников, деятельность наемников, воевавших в Ладоге в шведских интересах, была предметом претензий царя Михаила Федоровича к королю Франции Людовику XIII», — отмечают в ИИМК РАН.
Шведы ушли из Ладоги в 1617 году, после подписания Столбовского мирного договора. К этому времени Ладога была полностью разорена, и ее пришлось заселять заново.
К нашему времени в Старой Ладоге сохранилось около 160 памятников истории, археологии и архитектуры
Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2017 года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утвердил паспорт приоритетного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера в Старой Ладоге».
В рамках проекта до 2021 года планируется создать в Старой Ладоге общенациональный туристско-культурный центр, построить ряд объектов инфраструктуры для путешественников, выполнить комплекс работ по сохранению памятников культурного наследия.
Инвестиции в гостиничные проекты в совокупности составят не меньше 1,375 млрд рублей. В год новый туристский комплекс сможет принимать до 250 тысяч гостей, что вдвое больше текущих показателей. Количество доступных для размещения туристов гостиничных номеров вырастет в 10 раз. В 2017 году в Старой Ладоге построен современный причал для больших речных судов, реконструирован мост через Волхов.
«Старая Ладога должна стать частью уникального туристского маршрута, объединяющего также Валаам и Коневец», — уверен Александр Дрозденко.
Читайте также: В древней столице Руси пришвартовался первый туристический теплоход
Читайте также: Гатчину и Старую Ладогу могут признать историческими поселениями России