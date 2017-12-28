Шведы бежали из русской Ладоги, бросив деньги и оружие

с. Старая Ладога, Ленинградская область, , 15:30 — REGNUM Уход шведских войск из Староладожской крепости в период Смутного времени в начале XVII века был поспешным и сопровождался потерей денежных средств и военной амуниции. Об этом свидетельствуют многочисленные находки археологов Староладожской экспедиции Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН на территории древней столицы Руси — в селе Старая Ладога Ленинградской области.

Как сообщили ИА REGNUM 28 декабря в пресс-службе Института, эти находки были сделаны в полевом сезоне 2017 года, в ходе раскопок, сопровождавших реставрацию древней крепости. Объектами исследования стали Тайничная башня и юго-восточное прясло Староладожской крепости.

«Исследователям, работавшим в Ладоге, традиционно была наиболее интересна эпоха викингов — VIII—X век, — говорит Владимир Лапшин, директор ИИМК РАН, руководитель Староладожской экспедиции. — На этот раз экспедицией впервые найдены постройки, относящиеся к периоду пребывания здесь шведов в начале XVII века. В частности, найдены каменные основания построек, многочисленные находки в которых свидетельствуют о поспешном бегстве шведов из Ладоги. На мысль о поспешном бегстве наводит обилие монет, оружия».

Исследования найденных в сезоне 2017 года фундаментов археологи рассчитывают продолжить в 2018 году. Ранее было доказано пребывание в Ладоге в начале XVII века не только шведов, но и их западноевропейских наёмников.

«В Смутное время, когда на земли Северо-Западной Руси вторглись шведские войска, один из отрядов двинулся на Ладогу. По данным некоторых исторических источников, деятельность наемников, воевавших в Ладоге в шведских интересах, была предметом претензий царя Михаила Федоровича к королю Франции Людовику XIII», — отмечают в ИИМК РАН.

Шведы ушли из Ладоги в 1617 году, после подписания Столбовского мирного договора. К этому времени Ладога была полностью разорена, и ее пришлось заселять заново.

К нашему времени в Старой Ладоге сохранилось около 160 памятников истории, археологии и архитектуры VIII—XIX веков. За 45 лет работы Староладожской экспедиции ИИМК РАН археологи сделали более 40 тысяч находок, большинство из которых переданы в фонды Староладожского музея-заповедника.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2017 года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утвердил паспорт приоритетного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера в Старой Ладоге».

В рамках проекта до 2021 года планируется создать в Старой Ладоге общенациональный туристско-культурный центр, построить ряд объектов инфраструктуры для путешественников, выполнить комплекс работ по сохранению памятников культурного наследия.

Инвестиции в гостиничные проекты в совокупности составят не меньше 1,375 млрд рублей. В год новый туристский комплекс сможет принимать до 250 тысяч гостей, что вдвое больше текущих показателей. Количество доступных для размещения туристов гостиничных номеров вырастет в 10 раз. В 2017 году в Старой Ладоге построен современный причал для больших речных судов, реконструирован мост через Волхов.

«Старая Ладога должна стать частью уникального туристского маршрута, объединяющего также Валаам и Коневец», — уверен Александр Дрозденко.

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