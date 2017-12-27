В Воронежском госуниверситете открылась лаборатория концерна «Созвездие»

Воронеж, , 16:27 — REGNUM Научно-учебная лаборатория радио-телекоммуникационных систем АО «Концерн «Созвездие» открылась на базе физического факультета Воронежского государственного университета (ВГУ). Концерн входит в состав госкорпорации «Ростехнологии» и занимается разработкой единой системы управления тактического звена для комплексного управления войсками.

Как сообщает пресс-служба ВГУ, приоритетными направлениями работы кафедры станут исследование и разработка сверхширокополосных антенных систем, радиосистем локации и связи, основанных на сверхширокополосных импульсных сигналах, методов синтеза и анализа пассивных и активных СВЧ-структур, систем радиоэлектронного подавления и обеспечение помехозащищенности. В новой лаборатории будут организованы занятия для магистрантов по направлению «Радиофизика». Здесь будут проводиться лекционные занятия и научные презентации.

Ожидается, что в рамках функционирования лаборатории концерна «Созвездие» будет налажено взаимовыгодное сотрудничество между ВГУ, конструкторско-технологическим центром «Электроника», Военно-воздушной академии им. профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина, Московским государственным институтом электронной техники, Институтом радиотехники и электроники имени В.А Котельникова РАН, а также кафедрами электроники и радиофизики вузов специализированных институтов в сфере подготовки профильных специалистов и выполнении научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских работ. В дальнейшем концерн «Созвездие» и университет планируют создать образовательный центр по автоматизации измерений и научных исследований National Instruments.

«Мы рассматриваем университет как «кузницу кадров» для нашего предприятия, — заявил временный генеральный директор АО «Концерн «Созвездие» Алексей Бочаров, — предоставляя студентам возможности для реализации своего потенциала, научно-исследовательской, образовательной деятельности, и что немаловажно, перспективы дальнейшего сотрудничества непосредственно в команде концерна».

«Главное в бизнесе — это люди с их умениями, талантами и возможностями творить новое для страны», — подчеркнул он.

Напомним, что в 2014 году концерн «Созвездие» был включен властями США в санкционный список — в числе других крупных российских предприятий оборонно-промышленного комплекса.

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