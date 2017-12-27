В обновленную Красную книгу РФ не вошли 12 «спорных видов»

Москва, , 15:44 — REGNUM Из новой редакции Красной книги России исключены пять видов животных. Еще 12 видов считаются спорными, решение по ним требует дополнительных исследований, сообщает 27 декабря пресс-служба Минприроды России.

Отмечается, что в новую редакцию перечня исчезающих видов, помимо полосатой гиены, тюленя-монаха и сайгака, внесены также ханкайский цокор, крапчатый суслик, индийский дикобраз, европейская широкоушка и другие.

Глава Минприроды Сергей Донской подчеркнул, что данное издание — оружие против тех, кто наживается на нелегальном рынке животных.

«Впервые с 1997 года в России переиздана Красная книга. И это не просто перечень видов, а инструмент охраны животных, который обеспечивает возможность бороться с браконьерами и всеми, кто промышляет на нелегальном рынке диких животных», — подчеркнул глава ведомства.

Отмечается, что из Красной книги России были исключены бабочка Мнемозина, ауха (китайский окунь), порода рыб желтощёк, сом Солдатоваи обыкновенный серый сорокопут.

В Минприроды отметили, что по спорным видам решение о включении в Красную книгу будет приниматься после дополнительных исследований.

К «спорным видам» учеными были отнесены отнесен гималайский медведь, подвиды северного оленя, серый гусь, несколько видов гуменника, серая утка, кавказская серна, кавказский благородный олень, сибирский горный козёл, клоктун и обыкновенная горлица.

Напомним, 27 декабря Минприроды РФ первые с 1998 года утвердило новый вариант Красной книги, в которую включены редкие и исчезающие виды животных. Списки животных составлены и утверждены ведомством в завершение Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий в РФ.

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Сообщается, что корректировка перечней редких животных не велась уже 20 лет, хотя регламент ведения Красной книги предполагает, что издание должно перевыпускаться один раз в десятилетие.

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