Детские игрушки возрастом более 4,5 тыс. лет откопали археологи в Хакасии

Абакан, , 14:51 — REGNUM Учёные узнали, в какие игрушки играли дети более 4,5 тыс. лет назад. Находки были обнаружены археологами в Хакасии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Института истории материальной культуры РАН 27 декабря.

Раскопками могильника Итколь II в Ширинском районе уже второй сезон занимается совместная экспедиция института и Русского Географического общества. Итогом полевого сезона 2017 года стали две крайне редкие находки, которые археологи сделали в одном из погребений.

«Головка женщины из стеатита (так называемый «мыльный» камень) и выполненная из рога голова животного (лошади или собаки). К сожалению, сохранность последней недостаточна, чтобы точно определить вид животного», — пояснил руководитель Саянской экспедиции ИИМК РАН Андрей Поляков.

Находки относятся к Окуневской культуре. Эта археологическая культура людей смешанного европеоидно-монголоидного типа, живших в эпоху ранней бронзы в минусинских степях на Среднем Енисее (XXV—XVIII века до н.э.).

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По словам специалиста, найденная в одной из могил на Итколе головка куклы крупнее, чем похожие вещи, которые встречались археологам ранее — её высота около пяти см.

«Говорить о том, кем был её хозяин, сложно, но деталей, которые указывали бы на элитный характер захоронения, нет, поэтому можно предположить, что это был обычный ребенок», — добавил Поляков.

Добавим, что исследования на могильнике Итколь II проводятся с 2007 года. В 2016 году экспедиция обнаружила глиняную курильницу — сосуд для сжигания трав, украшенная изображениями так называемых «солнцеликих личин», а также стилизованное изображение быка.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года в Мурманской области археологи нашли памятник средневековой саамской культуры. Уникальный для региона очаг из жилища найден вместе с оружием и украшениями XI—XIV веков. Разведочные работы специалисты провели на основании рассказов местного жителя — дачника Дмитрия Печкина, рассказавшего о случайных находках.

А в августе в ходе очередного исследования в Лахденпохском районе Карелии Приладожская экспедиция петербургского Музея антропологии и этнографии РАН (Кунсткамера) на могильнике «Калманиеми 1» (финн. Kalmaniemi — мыс смерти), найденном в 2016 году, открыла погребение, совершенное по обряду кремации.

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