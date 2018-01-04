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Госдуме представят новый проект закона о науке

Наука

Также в планах работы комитета — законопроект о духовно-нравственном воспитании

Москва, 4 января 2018, 04:56 — REGNUM  Законопроект о научной, научно-технической и инновационной деятельности комитет Госдумы по образованию и науке намерен представить весной 2018 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил глава комитета Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

«Новый закон о науке — это наша главная задача на следующий год. Мы дали обещание до конца весенней сессии внести проект в правительство», — сказал депутат.

Профильный комитет Госдумы разделяет беспокойство общественности по поводу задержки принятия этого закона, однако счет важным разделить два процесса — работу над законом и выборы нового руководства Российской академии наук (РАН) с тем, чтобы уже новое руководство академии сыграло ключевую роль в этой работе.

В рамках прошедших общественных слушаниях было учтено уже порядка 440 поправок.

«Я надеюсь, что в январе будем готовы вместе с РАН активно взяться за обсуждение и предварительный вариант представим уже весной», — пояснил Никонов.

Также в центре внимания законодателей комитета будут такие вопросы как экспорт российского образования, духовно-нравственное воспитание в системе образования и регламентация порядка разработки, распространения и использования учебников.

Кроме того, на 26 января запланировано проведение круглого стола на тему: «Духовно-нравственное воспитание в системе образования» в рамках VI Рождественских Парламентских встреч.

Вместе с тем, в конце декабря 2017 года Госдума в первом чтении приняла законопроект, которым предлагается установить обязанность правительства РФ представлять в Государственной думе и Совете федерации ежегодно (не позднее 1 марта) государственный доклад о реализации государственной политики в сфере науки. Структура доклада, требования к содержанию его разделов, системе используемых в нем показателей и порядок разработки определяются правительством.

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