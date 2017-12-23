Учёные создали специальную обувь для страдающих болезнью Паркинсона

Амстердам, , 09:18 — REGNUM Учёные из Нидерландов создали специальную обувь с насадкой, которая поможет людям, страдающим болезнью Паркинсона, бороться с «замораживанием» походки. Об этом 22 декабря сообщает TechCrunch.

Симптом болезни Паркинсона проявляется в том, что больной не может сделать шаг. Это состояние может длиться от нескольких секунд до минуты, и за это время больной может упасть.

Преодолеть этот эффект можно, если сосредоточиться на каком-либо зрительном препятствии, через которое можно перешагнуть.

Разработанные учёными ботинки имитируют такое препятствие посредством лазерного луча.

Отмечается, что в данный момент учёные работают над тем, чтобы усовершенствовать разработку. По их замыслу, лазер должен включаться только тогда, когда больной сталкивается с «замораживанием».