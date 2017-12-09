Светлана Шаповалова, , 00:00 — REGNUM

Преподаватели Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ) в большинстве своём народ терпеливый и тактичный, выносить «мусор из избы» у них не принято. Но, судя по содержанию обращения, появившегося на кафедрах, ситуация сложилась крайне несправедливая: оклад преподавательского состава меньше, чем стипендия студентов. В пример приведена июльская новость с сайта АлтГТУ, где сказано, что вуз будет выплачивать дополнительные стипендии студентам (25 000 рублей в месяц) — победителям и призерам олимпиад, поступившим в 2017 году.

Профессорско-преподавательскому составу, как утверждают авторы письма, такие суммы окладов даже не снились.

«До 1 сентября оклад ассистента был 7500 руб., это меньше, чем стипендия у первокурсников («студентам, в том числе иностранным гражданам, получившим по окончании школы или учреждения среднего профессионального образования аттестат с отличием, в осеннем семестре первого курса будет выплачиваться стипендия в размере 8000 рублей в месяц (тоже новость с сайта АлтГТУ, прим. ИА REGNUM ). А с начала учебного года оклад ассистента всего лишь на 1,5 тысячи больше, чем стипендии студентов, имеющих аттестат с отличием. Оклад доцента не должен быть меньше, чем оклад бухгалтера, в соответствии с ПКГ (профессиональными квалификационными группами и уровнями). Просим устранить это нарушение и изменить оклады в соответствии с «Приказом Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 г.№ 217н», — говорится в обращении.

Далее приводится ряд ссылок, из которых можно сделать вывод: административные нарушения привели к тому, что преподаватели не в полном объеме получают выделенные государством средства на повышение оплаты их труда. В частности, университет недоплатил профессорско-преподавательскому составу в 2014 году 78 200 510,74 рубля, в 2015 году — 76 110 554,47 рубля. В среднем недоплата каждому преподавателю в месяц составила 7000 рублей, — сказано в обращении.

Также преподаватели настаивают на том, чтобы оклады всех категорий работающих были «прозрачными», поскольку есть подозрения, что административные работники работают не в пример меньше, но получают больше.

«В соответствии с майскими указами президента РФ к 2018 году (уже через три месяца) зарплата профессорско-преподавательского состава должна быть 200% от 21 тыс. 76 рублей. (среднемесячной начисленной зарплаты работников предприятий и организаций в Алтайском крае в 2017 г.), то есть 42 000 рублей. Довести уровень зарплат ППС и НС до требуемых показателей», — отмечают авторы обращения.

Кстати, информацию о нищенских зарплатах в АлтГТУ в интервью ИА REGNUM подтвердил один из преподавателей вуза.

«Оклад доцента, кандидата наук (сужу по себе) — 16 978 рублей, и то лишь с сентября этого года — раньше был 14 978, а до начала прошлого года 13 978 рублей. Фактически, кроме этих трех тысяч, его не повышали года с 2012-го, когда надбавки за степень и звание включили в оклад и этим отчитались о его резком повышении, хотя сумма не изменилась. Всё в «лучших традициях», — иронизирует собеседник.

Интересно и то, что начальство, по его словам, для отчетности включает в заработки преподавателей политеха всё, что люди зарабатывают почасовкой, внутренним совместительством, научной деятельностью и прочими сверхурочными работами.

«Если ничего этого нет — сиди на голом окладе. Немало преподавателей работают не на полную ставку — не потому что сами так хотят, а потому что к их переизбранию не было выделено необходимое число ставок. Смогут тебе доплачивать до полной ставки (при наличии учебных часов) или нет — гарантий никаких. Вот так и выполняются майские указы: на бумаге всё замечательно, а на деле просто издевательство и профанация. Хоть бы сказали прямо: не можем их выполнить — так ведь никто ничего не говорит, предпочитают просто молчать. При этом управленческий аппарат растет как на дрожжах, созданы кучи отделов, занимающихся голимой бюрократией и никому не нужными, но требуемыми из министерства бумажками, и я практически уверен в том, что зарплаты там отнюдь не доцентские и даже не профессорские», — отметил преподаватель АлтГТУ.

Говорит, что сам он еще при объявлении майских указов в 2012-м подозревал, что по сути ничего не поменяется: «Нагрузка на преподавателя растет с каждым годом, число ставок сокращается, хотя и в этом на бумаге всё хорошо».

И вот еще важная информация. По словам собеседника ИА REGNUM, который общается со своими коллегами из других вузов, и там ситуация аналогичная.

«Разрыв зарплат рядовых преподавателей, особенно низового звена, и руководства — во многие разы и даже десятки раз. Кто в этом всём виновен — политика министерства или «перегибы на местах» — сказать не могу, подозреваю, что и то и другое», — заключил он.

Как уже сообщало ИА REGNUM, АлтГТУ хронически не везет с руководством. Летом 2016 года на это обстоятельство обратило внимание Министерство образования и науки РФ. За излишнюю медлительность в проведении аккредитации прямо в ходе селекторного совещания лишился своего кресла ректор Александр Ситников. Но и исполняющий его обязанности Андрей Максименко оказался не слишком растороплив. Чтобы получить дипломы государственного образца, выпускники неаккредитованных направлений (более 100 человек, — прим. ИА REGNUM) были вынуждены доучиваться за дополнительную плату в Алтайском государственном университете (АлтГУ).

Одним из ярких примеров отсутствия в АлтГТУ достойной смены руководства является назначение Евгения Роговского на должность советника ректора АлтГТУ по экономическим вопросам. Именно этот человек, будучи в должности директора Алтайского регионального отделения «Россельхозбанка», создал немало проблем как самому банку, так и алтайским крестьянам, пострадавшим от действий небезызвестного холдинга «Изумрудная страна».

Сейчас обязанности ректора исполняет Андрей Марков. Итоги выборов нового ректора еще не объявлены, но есть вероятность, что именно он сядет в ректорское кресло. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM кандидат высказал предположение, что предстоящие выборы и послужили причиной данной петиции.

«Пришел новый руководитель. Естественно, на него всего проблемы, все чаяния сразу и вываливают. Появились письма. Я прекрасно знаю тех, кто их написал, встречался с ними неоднократно, рассказывал о планах. В свою очередь они поясняют, что петицию написали, чтобы я не забывал о своих обещаниях, что проблема есть. Но как я могу о ней забыть? Оклад доцента, озвученный вам, в принципе правильный. К сожалению, во многих вузах сейчас такие оклады. Но это оклад. У нас зарплата преподавателя складывается из двух частей. Это базовая часть и стимулирующая. Между ними действительно была диспропорция. Поскольку я назначен исполняющим обязанности ректора только в августе, сейчас вникаю в эти вопросы и знаю, что по нормативам первая часть должна составлять 70% и 30% — стимулирующая.

Когда была поставлена задача по выполнению майских указов, стали работать по таким окладам, какие есть, но увеличили стимулирующую часть. По прошлому году в соответствии с этими указами мы должны были выбрать 160 процентов, по этому — 180. Это все прозрачно, потому что есть методики, по которым нас проверяет министерство образования. Что-то там напутать, включить туда зарплату ректора, которая не такая высокая, невозможно.

Тем не менее, имея такие оклады, мы обеспечивали выполнение этого показателя по заработной плате. В сентябре, когда я пришел на должность исполняющего обязанности ректора, мы повысили базовый оклад на две тысячи рублей. Понятно, что это еще далеко до требуемых к гарантированной части 70%. Но в новом фонде оплаты труда эта пропорция будет соблюдаться совершенно чётко. Следующий год у нас еще напряженнее. Мы должны выдать рост 200% средней зарплаты по региону. Поэтому в первом квартале 2018 года мы еще на три тысячи поднимем базовую часть заработной платы. Мы в план это заложили и считаем его достижимым», — пояснил Андрей Марков.

То, что студенты вуза получают больше преподавателей, он признал, но пояснил, что таковых студентов очень мало.

«Понятно, что для любого вуза выполнение плана набора — это главная задача. И мы его выполняем, проблем нет. Но для нас-то важно набрать качественных абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ. Часть этих абитуриентов — это победители российских олимпиад, которые имеют возможность внеконкурсного зачисления в университет. И, к сожалению, такие ребята часто уезжают на учебу в Москву или Питер. Конечно, таких ребят у нас задача и стоит оставить здесь. Для них мы учредили эту стипендию — 25 тыс. рублей. Но таких ребят всего шесть человек. В основном это энергетики и факультет информационных технологий.

Да, первый семестр они будут получать стипендию 25 тысяч рублей. Но это только первый семестр, а дальше кто как себя покажет. Стипендия может быть и 7, и 10 тысяч рублей, но нужно подтвердить ее хорошей учёбой», — пояснил Андрей Марков.

Исполняющий обязанности ректора уверяет, что средства на такие стипендии идут не из фонда зарплаты, а из субсидий, а средняя заработная плата в АлтГТУ составляет сейчас порядка 37 тысяч рублей.

На самом же деле картина вырисовывается довольно пессимистическая. Как бы кто ни обнадеживал и ниуверял об улучшении ситуации, а зарплата на период начала года составляла далеко не 130% от средней региональной.

А ежемесячное денежное довольствие преподавателя может и дотягивать до 40−50 тысяч только в том случае, если, помимо всего перечисленного, получится взять на себя дополнительную ставку (больше увеличит и без того огромный объем работы). На такие подвиги способными оказываются, как правило, лишь молодые сотрудники. Однако работа на износ опасна для кого угодно.

Поэтому преподавателей в АлтГТУ остается только пожалеть: чтобы получать хотя бы минимальную сумму, достаточную для проживания, многим приходится брать на себя невероятное количество обязанностей и дополнительную работу.

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