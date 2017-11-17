Учёные нашли генетическую мутацию, помогающую дольше жить

Индианаполис, США, , 09:30 — REGNUM Международная команда учёных выявили редкую генетическую мутацию, способную препятствовать развитию возрастных болезней. Об этом сообщается в журнале Science Advances.

Генетики из Японии, США и Канады провели анализ ДНК представителей общины амишей в американском штате Индиана. У 43 из 177 человек были обнаружены две версии гена SERPINE1 — обычная и мутированная.

Для обладателей мутированной версии характерны более длинные теломеры. Вследствие этого процесс старения проходил медленнее. А люди жили на десять лет дольше, чем обладатели обычной версии.

Отмечается, что ген SERPINE1 оказывает влияние на белок PAI-1, который уничтожает сгустки, скапливающиеся в кровеносных сосудах. Кроме того, PAI-1 связан с процессом старения клеток.

Учёные полагают, что благодаря обнаружению такой мутации, можно разработать препараты, которые регулируют уровень белка PAI-1 в крови. Это должно стать помочь в борьбе с возрастными заболеваниями.

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