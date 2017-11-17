Ученые: Освещение влияет на артериальное давление

Тюмень, , 09:18 — REGNUM Влияние физической активности, сна и света на суточные ритмы работы сердечно-сосудистой системы и температуру тела человека оценили ученые из Тюменского государственного университета под руководством профессоров Алексея Дурова и Николая Прокопьева совместно с Дитмаром Вайнертом (Германия). Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, исследователи случайным образом распределили 173 испытуемых в возрасте 17−24 лет по трем группам. «Световой день» в первой группе совпадал со стандартным рабочим графиком. Во второй свет горел на протяжении всего эксперимента. Граждане оставались практически в полной темноте в третьей группе.

Ученые фиксировали влияние двигательной активности и режима сна на частоту сердцебиения, артериальное давление и температуру тела.

Согласно результатам исследования, изменение давления в разных группах у испытуемых было более значительным. Также была выявлена зависимость артериального давления и сердечного ритма от сна, уровня активности и освещенности.

«Мы выяснили, что физическая активность существенно повышает систолическое (измеряется в артериях в момент, когда сердце сжимается и выталкивает в них кровь), но не диастолическое давление (измеряется в момент расслабления сердечной мышцы) по сравнению с исходным ритмом, — сказал профессор кафедры управления физической культурой и спортом Тюменского государственного университета Алексей Дуров. — Сон, напротив, снижает только диастолическое давление. Различная (и зависящая от пола) ответная реакция давления и частоты сердечных сокращений отражает фундаментальные особенности регуляции суточных ритмов сердечно-сосудистой системы».