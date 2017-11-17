В честь Юрия Гагарина. В Неаполе открылся новый планетарий

Неаполь, Италия, , 06:01 — REGNUM Имя первого космонавта, советского летчика Юрия Гагарина получил открывшийся в городе Неаполь (Италия) планетарий, говорится в сообщении Астрономической Обсерватории Каподимонте.

«Новый планетарий посвящен Юрию Гагарину», — сказал Массимо Делла Валле, глава обсерватории.

Купол планетария имеет диаметр десять метров. Уточняется, что рядом с планетарием власти Неаполя установили бронзовый бюст Гагарина, который поступил из российского фонда «Диалог культур — единый мир».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 ноября в в Санкт-Петербурге открылся крупнейший в мире планетарий с куполом диаметром 37 метров. В городе Нагоя (Япония) находится второй по величине планетарий — с куполом в 35 метров.

Читайте подробнее: Самый крупный в мире планетарий открылся в Санкт-Петербурге

7 ноября стало известно, что в Китае в 2018 году начнут строить самый высокий планетарий в мире.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае построят самый высокий планетарий в мире