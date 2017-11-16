В Москве продемонстрируют возможности «умного» жилого комплекса

Москва, , 13:03 — REGNUM Ученые инжинирингового центра Московского государственного строительного университета разработали «умный» жилой комплекс — уникальное решение по автоматизации и диспетчеризации жилых комплексов, которое оптимизирует и усовершенствует контакт между государственными службами, управляющей компании и жильцами.

Как сообщили в пресс-службе МГСУ, новая технология позволит сотрудникам управляющей компании получать доступ к веб-сервисам работы с жильцами и общедомовыми системами, а сервисы с модульной структурой позволят разделять функционал и уровни доступа между подразделениями УК. Прототип разработки будет впервые представлен в декабре в рамках национальной выставки «Вузпромэкспо — 2017».

Сегодня это решение не имеет аналогов на рынке, что делает его уникальным, отметили в пресс-службе. В основу для сбора показаний заложена хорошо известная система АСКУЭ.

Внедрение системы при небольших затратах дает высокий результат. В каждую квартиру устанавливается квартирная станция, обладающая базовыми функциями (учет энергоресурсов, защита от протечек воды, видеодомофония и контроль доступа, вызов экстренных служб, охранные функции и связь с управляющей компанией) с возможностью докупить дополнительные сервисы за дополнительную плату (дополнительные камеры, мобильное приложение, умный дом, дополнительные сервисы для жильцов, охранная сигнализация, информирование на мобильный телефон). Все станции объединяются общедомовыми в единую облачную платформу, доступ к которой имеют управляющая компания и государственные службы.

Одним из главных преимуществ решения, подчеркнули в МГСУ, является возможность внедрения системы не только во вновь возводимые здания, но и в уже эксплуатируемые дома, взамен существующей домофонной системы.

Благодаря новой разработке у муниципальных органов и городских служб появится много возможностей: внедрение городских информационных сервисов в квартиры, информирование граждан о важных событиях и точный сбор показаний приборов учета в систему ГИС ЖКХ. А для застройщиков и управляющих компаний она обеспечит возможность повышения лояльности жителей, класса и стоимости жилья и получения дохода от продажи дополнительных услуг.