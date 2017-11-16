Приближающийся к Земле огромный астероид Фаэтон увидят в Карачаево-Черкесии

Черкесск, , 12:55 — REGNUM Огромный астероид приближается к Земле. Размеры пришельца с названием Фаэтон, по расчетам астрономов, составляют около пяти километров. Космическое явление случится через месяц, 17 декабря 2017 года. Данный астероид, получивший название 2017 RP2, внесен в список потенциально опасных.

Максимально близкое расстояние, на которое приблизится к Земле комета, составит 10,3 млн километров, пишет портал «Южный Федеральный». За движением астероида наблюдают ученые в Специальной астрофизической обсерватории в Карачаево-Черкесии. Для специалистов астероид Фаэтон имеет большую научную ценность. Крупное небесное тело смогут увидеть и астрономы-любители в Карачаево-Черкесской республике, сообщает телеканал РЕН ТВ.

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По данным ученых, приближение астероида к нашей планете, несмотря на то, что расчетное расстояние является по космическим меркам довольно близким, не представляет опасности. Космическое явление никак не отразится на жителях Земли.

Специалисты предупреждают также, что 22 декабря вблизи с Землей появятся еще три опасных объекта. Что ждать землянам от их приближения, ученые пока не сообщают, передает RuNews.24.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября 2017 года крупный астероид 2012 ТС4 сблизился с Землёй на минимальное расстояние около 50 тыс. километров. Его столкновения, как предполагал ряд ученых, не произошло.

Два дня назад, 14 ноября, в американском городе Феникс (штат Аризона) наблюдалось падение космического тела. По словам очевидцев, яркий «огненный шар» возник неожиданно и пролетел в северную часть неба. Официального подтверждения ученых, что это был метеорит, пока нет.