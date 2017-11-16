В Крыму археологи нашли усадьбу времен Римской империи

Керчь, Крым, , 12:06 — REGNUM В Крыму ученые Института археологии Российской академии наук (РАН) при раскопках на будущей трассе «Таврида» в районе Керчи обнаружили сельскую усадьбу времен Римской империи, сообщает 16 ноября пресс-служба института.

Отмечается, что в усадьбе жили представители «среднего класса» Боспорского царства, а остатки зданий и различные артефакты позволяют судить о культуре и быте сельского населения полуострова в I веке.

По словам руководителя экспедиции, доктора исторических наук Сергея Внукова, усадьба очень показательна для той эпохи и хорошо демонстрирует быт среднего боспорца. Он отметил, что при раскопках не было найдено ни дорогих импортных вещей, ни золотых или серебряных монет, ни предметов роскоши.

«Но была найдена посуда, инструменты, недорогие украшения, статуэтки, в том числе терракотовые марионетки с подвесными руками и ногами. Их можно назвать «эллинистическими Барби»; это были детские игрушки», — сказал Внуков.

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Напомним, крымская экспедиция начала работу на полуострове весной 2017 года. Основная ее задача — проведение археологических исследований на строящейся трассе «Таврида». За время работы специалисты обнаружили фрагменты лепной посуды, обломки каменных орудий, остатки построек и погребения бронзового века.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на территории заповедника «Неаполь Скифский» в Крыму археологи обнаружили не разграбленное древнее половецкое захоронение, отличающееся «интереснейшей конструкцией погребального сооружения» и «прекрасным погребальным инвентарем».

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