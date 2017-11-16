Учёные: Обладатели первой группы крови реже страдают от заболеваний сердца

Солт-Лейк-Сити, США, , 11:32 — REGNUM Учёные из США пришли к выводу, что обладатели первой группы крови реже страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы в условиях ухудшенной экологической ситуации. Об этом говорится в статье, опубликованной на портале Science Alert.

Учёные из Института кардиологии в Солт-Лейк-Сити провели анализ данных о пациентах с острым коронарным синдромом за период с 1993 по 2007 год. Среди них исследователи выделили тех, у которых были проблемы с сердцем в периоды, когда содержание различных частиц в воздухе превышало допустимую норму.

В результате оказалось, что люди со второй, третьей и четвертой группами крови были госпитализированы намного чаще, чем те, у кого была первая группа.

По мнению учёных, это связано с тем, что обладатели первой группы крови лишены одной из вариаций гена ABO, наличие которой увеличивает вероятность нарушений в работе сердца.

Учёные рекомендуют людям, находящимся в группе риска, проводить больше времени за городом.

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