Яркая вспышка в ночном небе: падение метеорита в США попало на видео

Вашингтон, , 08:38 — REGNUM Камеры видеонаблюдения сняли момент падения возможного метеорита в американском Фениксе (штат Аризона), видео опубликовано на YouTube-канале телеканала The Weather Network.

Жители города наблюдали падение метеорита ночью 14 ноября. На кадрах видно, как космическое тело на некоторое время осветило ночное небо города, после чего погасло.

По словам очевидцев, яркий «огненный шар» возник неожиданно и пролетел в северную часть неба. Однако ученые официально не подтверждают падение метеорита.

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Напомним, ранее специалисты NASA с помощью суперкомпьютера воссоздали модель вхождения Челябинского метеорита в атмосферу земли.

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