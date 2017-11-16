Учёные: Искусственные попытки охладить планету приведут к катастрофе

Эксетер, Великобритания, , 08:16 — REGNUM Учёные из Великобритании пришли к выводу, что применение искусственных аэрозолей для охлаждения планеты приведёт к катастрофическим последствиям. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Учёные из университета Эксетера провели расчёты, согласно которым применение аэрозолей приведёт к совершенно разным последствиям для северного и южного полушария Земли. Например, в северных тропиках мощные ураганы будут происходить реже, их число упадет на 20−25%. При этом на юге они начнут происходить на 50−75% чаще.

Кроме того, в ряде регионов это может привести к усилению засухи, особенно в пустынных регионах Африки и Азии. А там, где интенсивность дождей и так высокая, усиление тайфунов и циклонов может ещё более усилиться.

Также отмечается, что в 2000-е годы повышение концентрации аэрозолей в атмосфере способствовало замедлению роста температур. Однако эти вещества были естественного происхождения — они образовались вследствие извержения вулканов.

По мнению учёных, искусственное вмешательство и попытки охладить Землю могут иметь только негативные последствия.

Читайте ранее в этом сюжете: Восемь островов ушли под воду в Тихом океане

Читайте развитие сюжета: Где «глобальное потепление»?: В Гималаях ледники не тают так, как ожидалось