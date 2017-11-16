Учёные нашли потенциально обитаемую планету в 11 световых годах от Земли

Сантьяго, , 07:44 — REGNUM Международная группа учёных обнаружила потенциально пригодную для жизни планету около звезды Ross 128. Об этом сообщается в журнале Astronomy & Astrophysics.

Планета, которой дали Ross 128b, находится на оптимальном расстоянии от звезды в так называемой зоне жизни. Согласно расчётам, условия на ней должны быть приближены к земным.

Это связано с тем, что звезда Ross 128 является красным карликом, менее активным, чем многие похожие звёзды. Поэтому планета не подвергается мощным вспышкам, которые негативно отражаются на её атмосфере.

Отмечается, что планета по своим размерам сопоставима с Землёй и находится в 11 световых годах от нашей планеты. Она расположена в 20 раз ближе к звезде, чем Земля к Солнцу, поэтому год на не длится всего 10 суток.

Учёные обнаружили экзопланету с помощью телескопа, расположенного в обсерватории Ла-Силья в Чили. По их мнению, на сегодняшний день она является одним из лучших мест для поиска жизни за пределами Солнечной системы.

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