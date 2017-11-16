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Китай запустит до 2021 году еще 4 спутника глобального мониторинга

Наука

Планетарные наблюдения будут проводиться каждые четыре часа, что на два часа снизит интервал наблюдения по сравнению с тем, который есть сейчас и увеличит точность прогнозов погодных аномалий

Китай запустит до 2021 году еще 4 спутника глобального мониторинга
Иван Шилов © ИА REGNUM
Спутник Обнаружения

Пекин, 16 ноября 2017, 06:32 — REGNUM  Китай запустить еще четыре спутника Fengyun в период с 2018 по 2021 годы, сообщает китайская корпорация Aerospace Science and Technology Corporation, передает 15 ноября газета «Жэньминь жибао».

К тому моменту четыре аппарата станут последними элементами в сети планетарного наблюдения, сообщил заместитель директора 509-го Исследовательского института при Шанхайской академии космических технологий.

По его словам, планетарные наблюдения будут проводиться каждые четыре часа, что на два часа снизит интервал наблюдения по сравнению с тем, который есть сейчас.

Вдобавок ко всему, эффективность мониторинга метеорологических бедствий будет удвоена, увеличив точность прогнозов на 3%. В результате, будет проще предсказывать краткосрочные, но жесткие погодные условия вроде штормов и ураганов.

Напомним, что Китай ежегодно страдает от десятков штормов, тайфунов и ураганов, наносящих серьезный экономический и социальный ущерб населению страны. Поэтому, улучшение системы мониторинга за погодой является крайне важной задачей развития китайской космической отрасли.

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Космические полеты, аппараты и исследования

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