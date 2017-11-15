В Узбекистане могут открыться новые филиалы российских вузов

Ташкент, , 20:20 — REGNUM В Узбекистане прорабатывается вопрос открытия новых филиалов российских вузов, заявил 15 ноября посол РФ в республике Владимир Тюрденев на открытии III международной конференции «Подготовка и развитие национальных кадров в международных компаниях», сообщает «Подробно.uz».

По его словам, сотрудничество между Россией и Узбекистаном в области образования активно развивается и является одним из приоритетных направлений двухстороннего сотрудничества.

Тюрденев отметил, что в Узбекистане наблюдается устойчивый интерес к русскому языку и культуре, а также к получению образования по российским стандартам. В российские вузы ежегодно поступают тысячи абитуриентов из Узбекистана. Более 2 тыс. человек учится на бюджетной основе, и правительство России выделяет для этого квоты. Всего в вузах России учится 24 тыс. студентов из республики.

По словам посла, граждане Узбекистана получают образование также в филиалах российских вузов в самой республике. Тюрденев отметил особую роль филиала Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина для нужд Узбекистана.

«За прошедшие годы вуз доказал, что готовит квалифицированных специалистов, необходимых для узбекской экономики, которые благодаря качеству получаемого образования широко востребованы на рынке труда республики», — сказал посол.

Как сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане проходит масштабная реформа по объединению среднего и профессионального образования. Планируется внедрение профессиональной ориентации для учащихся 8 и 9 классов. Выпускников школ также хотят готовить по рабочим профессиям. Для решения поставленных задач будут внедряться учебно-производственные центры.

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В республике также реформируется система подготовки кадров в самой сфере образования. В правительстве Узбекистана отмечают, что состояние центров переподготовки и повышения квалификации не соответствует современным требованиям.

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Кроме всего этого, в апреле 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал распоряжение о реформировании системы высшего образования. Высшие учебные заведения республики станут активно сотрудничать с зарубежными научно-образовательными учреждениями. Вузы обязаны также внедрять программы, основанные на международных стандартах.

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