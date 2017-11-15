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Учёные обнаружили крупное столкновение галактик

Наука

Галактику ADFS-27 формируется путём слияния двух других галактик

Учёные обнаружили крупное столкновение галактик
skeeze
Звезды

Сантьяго, 15 ноября 2017, 11:50 — REGNUM  Международная группа учёных обнаружила самое крупное из известных на сегодняшний день столкновение галактик. Об этом сообщается на сайте Национальной радиоастрономической обсерватории.

Учёные обнаружили эллиптическую галактику ADFS-27, которая формируется путём слияния двух других галактик. Они находятся на расстоянии 30 тыс. световых лет друг от друга и двигаются со скоростью в сотни километров в секунду.

Отмечается, что ADFS-27 располагается в 12,7 млрд световых лет от Земли в созвездии Золотая Рыба. При этом она в 50 раз тяжелее Млечного Пути.

По мнению учёных, галактика ADFS-27 в процессе своего образования может притянуть к себе другие галактики.

Также отмечается, что наблюдения за необычным объектом проводились с помощью комплекса радиотелескопов ALMA, который находится в пустыне Атакама в Чили.

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