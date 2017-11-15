Избран новый глава Совета по науке при Минобразования

Москва, , 10:40 — REGNUM В ходе девятнадцатого заседания Совета по науке при Министерстве образования и науки РФ председателем Совета избран член-корреспондент РАН, астрофизик Юрий Ковалев, говорится в пресс-релизе Совета, 14 ноября опубликованном на официальном сайте министерства.

«Совет также рассмотрел вопрос о выборах председателя и заместителя председателя Совета по науке. Председателем совета избран член-корреспондент РАН Ю.Ю. Ковалев», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что в работе заседания приняла участие министр образования и науки РФ Ольга Васильева. Вопрос о кадровой ротации рассматривался в соответствии с положением о работе Совета.

Министр образования поблагодарила за работу в совете 13 его членов и обновила его состав своим приказом.

Отметим, доктор физико-математических наук, профессор РАН Юрий Ковалев — специалист в области астрофизики активных галактик, межзвёздной среды и радиоастрономии.

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Проводил исследования, используя мощности крупнейших радиотелескопов и радиоинтерферометров мира, а также использовал космические телескопы «Спектр-Р» проекта «Радиоастрон» (Россия), Halca (Япония), Fermi, Swift (США), и другие.