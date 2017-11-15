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Более 15 тыс. ученых подписали второе «Предупреждение человечеству»

Наука

Обращение было выпущено в 25-летнюю годовщину первого подобного документа

Вашингтон, 15 ноября 2017, 09:49 — REGNUM  Более 15 тыс. ученых из 184 стран поставили свои подписи под документом, который называется «Предупреждение человечеству». Об этом сообщается в журнале BioScience.

В обращении говорится о том, что продолжается разрушение экосистем Земли, что ставит под угрозу будущее человечества. В частности, говорится об опасности изменения климата, истощения озонового слоя, исчезновения лесов, а также уничтожения флоры и фауны.

Данное обращение было выпущено в 25-летнюю годовщину первого подобного документа, который вышел в 1992 году. Тогда под ним подписались 1,7 тыс. учёных.

По мнению авторов письма, за прошедшую четверть века многие экологические проблемы так и не были решены, а некоторые из них стали серьёзнее.

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Проблемы экологии

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