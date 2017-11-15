В Китае найдены хорошо сохранившиеся останки млекопитающих Юрского периода

Шицзячжуан, Китай, , 05:14 — REGNUM Два хорошо сохранившихся ископаемых фрагмента млекопитающего Юрского периода было обнаружена в провинции Хэбэй на севере Китая, сообщает 14 ноября агентство «Синьхуа».

Информация о находке окаменелых останков млекопитающих подотряда Euharamiyida, относящихся к Юрскому периоду возрастом 164 и 159 млн лет соответственно, была опубликовано в журнале Nature 14 ноября.

Останки были обнаружены в начале 2014 года и октябре 2015 года в деревне Наньшимэнь уезда Цинлун учеными китайских и американских институтов.

Ученые занимались восстановлением и анализом ископаемых на протяжение последних нескольких лет. Они пришли к выводу, что находка доказала теорию о разнообразии древних видов животных, что представляет особую ценность для изучения эволюции среднего уха млекопитающих.

Образцы среднего уха, сохранившиеся в останках вместе пятью слуховыми костями, отличаются от тех, что уже известны у других млекопитающих как по количеству, так и по структуре.

Млекопитающие подотряда Euharamiyida являются вымершими видами, которые жили в лесах с позднего Триасового периода до позднего Юрского периода. Впервые их останки были обнаружены в Европе в 1847 году. В 2005 году впервые останки этого животного были найдены в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты Харбинского института археологии обнаружили древние захоронения на территории китайской провинции Хэйлунцзян возрастом более 9 тыс. лет.

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