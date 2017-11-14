Учёные из МГУ подтвердили, что белые карлики могут сжиматься

Москва, , 14:50 — REGNUM Учёные Московского государственного университета совместно с коллегами из Италии подтвердили сжатие белых карликов в течение первых миллионов лет жизни. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале MNRAS.

Учёные проводили исследование источника рентгеновских лучей в двойной системе звёзд HD49798, которая находится на расстоянии двух тысяч световых лет от Земли в созвездии Корма.

Установлено, что массивный белый карлик этой двойной системы вращается с периодом всего 13 секунд. Причём скорость его вращения постоянно растёт: за год период его обращения сокращается на семь наносекунд.

Астрономы выдвинули гипотезу о том, что такое изменение скорости происходит из-за сжатия карлика. Подобные белые карлики возрастом в два миллиона лет сжимаются приблизительно на один сантиметр в год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные открыли звезду, которая пережила два взрыва сверхновых.

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