Ученые обнаружили в Тирренском море 7 новых подводных вулканов

Салерно, Италия, , 13:14 — REGNUM

В Тирренскому берегов Италии существует цепь из 15 вулканов, превышающая 90 километров в длину и 20 в ширину. Ученым уже было известно о восьми подводных вулканах, теперь к ним добавились еще семь. Вулканы простираются от берега к югу от города Салерно до области Калабрии. Открытие принадлежит итальянскому национальному институту геофизики и вулканологии (INGV), Институту по изучению прибрежной морской среды Национального совета исследований и Новозеландскому институту геологических и ядерных наук. Первым новость об открытии вулканов опубликовал журналNature Communications.

Открытие подводной цепи, именуемой Палинуро, является результатом различных океанографических операций, проведенных в последние годы, благодаря сотрудничеству между вулканологами, геофизиками и морскими геологами. В дополнение к новым вулканам ученые исследовали процессы сдвига тектонических плит в данной зоне и отметили, что плиты постепенно приходят в движение. Многие из подводных вулканов были активны в период от 300 000 до 800 000 лет назад, но ученые не исключают, что они были также активны в последнее время и могут проснуться в любой момент.

Некоторые вулканы, известные до сих пор в Южном Тирренском море возвышаются над водой, как, например, Эолийские (Липарские) острова, другие погружены в воду, такие как вулкан Марсиль, который находится в 150 километрах к юго-западу от Неаполя и является самым большим и опасным подводным вулканом в Европе.