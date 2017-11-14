Учёные: Виноделие зародилось в Грузии восемь тысяч лет назад

Торонто, Канада, , 12:34 — REGNUM Учёные из Канады пришли к выводу, что самые первые виноделы появились на территории Грузии. Об этом сообщается в журнале PNAS.

Учёные из университета Торонто провели химический анализ древних глиняных черепков, в результате которого сделали вывод о том, что жители Грузии начали производить вино около восьми тысяч лет назад. Это на тысячу лет раньше, чем на Ближнем Востоке и в Иране.

Исследователи обнаружили, что в стенках глиняной посуды находится множество пор, содержащих молекулы различных веществ, оставшихся от пищи. Благодаря изучении их состава, удалось определить, продукты хранились в том или ином сосуде.

Всего было исследовано около 18 черепков глиняных кувшинов с помощью газовых хроматографов и спектрометров. В результате в половине этих сосудов были обнаружены винная, яблочная, лимонная и другие кислоты, которые содержатся в виноградном соке или в готовом вине.

По мнению учёных, их исследование позволяет сделать вывод о том, что виноделие зародилось на территории Грузии около восьми тысяч лет назад.

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