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Учёные разработали двухстороннюю ткань для нагрева и охлаждения

Наука

Особенностью ткани стало то, что одна его сторона рассеивает тепло, а другая – его удерживает

Учёные разработали двухстороннюю ткань для нагрева и охлаждения
Цитата из к/ф «Сияние». реж. Стэнли Кубрик. 1980. США, Великобритания
Замерз

Стэнфорд, США, 14 ноября 2017, 10:09 — REGNUM  Учёные из США разработали ткань, способную одновременно рассеивать и удерживать тепло. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Учёные из Стэнфордского университета создали материал, состоящий из двух сторон. Одна из них предназначена для охлаждения, другая — для удержания тепла.

Основой для материала стал нанопористый полиэтилен c диаметром пор от 50 до 1000 нанометров. Особенностью ткани стало то, что одна его сторона рассеивает тепло, а другая — его удерживает.

Поэтому в зависимости от того, какая сторона ткани располагается ближе к коже, материал будет согревать или охлаждать человека.

По словам учёных, благодаря своей разработке, они смогут добиться увеличения зоны теплового комфорта на 6,5 градусов Цельсия. Это означает, что вырастет диапазон температур, в котором человек не будет мерзнуть или потеть.

В перспективе планируется добиться увеличения этого показателя до 14,7 градусов Цельсия.

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