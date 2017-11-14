Телескоп «Хаббл» получил изображение «однорукой» галактики

Вашингтон, , 09:37 — REGNUM Астрономы из NASA получили с помощью телескопа «Хаббл» изображение галактики, у которой присутствует только один спиральный рукав. Об этом сообщается на сайте телескопа.

Галактика NGC 4625, о которой идёт речь, расположена на расстоянии 30 млн световых лет от Земли в созвездии Гончих Псов.

Отмечается, что обычно спиральные галактики имеют два или четыре рукава. Однако у NGC 4625 присутствует всего один спиральный рукав.

Учёные предположили, что подобную форму галактика приобрела не сразу. Ранее у неё было два спиральных рукава. Однако после столкновения с неизвестным космическим объектом, один из них «оторвался».

Учёные считают, что наблюдения за NGC 4625 позволят проследить за тем, как формировался Млечный Путь и другие спиральные галактики.

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