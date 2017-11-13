Российские ученые объяснили полное исчезновение пятен на Солнце

Москва, , 16:08 — REGNUM На стороне Солнца, обращенной к Земле, не наблюдается ни одного пятна, сообщает 13 ноября сайт лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).

Существуют ли пятна на другой стороне Солнца, астрономы затрудняются сказать. Однако по фотографиям двухнедельной давности они предполагают, что пятна отсутствуют и там. Это указывает на беспрецедентное снижение солнечной активности и приближение представлений о звезде к тем, что существовали до начала 17 века.

«Число пятен на Солнце является главным параметром, по которому измеряется 11-летний солнечный цикл, история которого насчитывает уже почти 270 лет», — говорится в сообщении.

С цикличностью в 11 лет число пятен на Солнце достигает максимума, а в середине цикла будет наблюдаться снижение их числа до минимума. Этот период называется солнечным минимумом.

Читайте также: Уфолог из Канады снял на видео пролет странного объекта сквозь Солнце

Почти 200 лет природа изменений на Солнце оставалась непонятной, и только к середине XX века были зафиксированы изменения магнитного поля светила. В момент максимальной напряженности поля число пятен достигает максимума, а в годы минимума активность Солнца затухает.

«Исходя из картины, которую мы наблюдаем сейчас, Солнце неотвратимо движется к очередному минимуму, который будет достигнут в конце 2018 — первой половине 2019 годов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сначала на Солнце исчезнут сложные группы пятен, что и наблюдается в настоящий момент. А затем в короне звезды начнут исчезать области горячей плазмы. Производимое ими рентгеновское излучение упадет до почти нулевого фонового уровня.

Читайте ранее в этом сюжете: В NASA рассказали о плазменной активности на Солнце