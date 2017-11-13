Понедельник, 13 Ноября 2017 года
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IBM объявила о новом этапе в разработке квантового компьютера

Наука

Разработчики создали прототип машины мощностью 50 кубитов

Вашингтон, 13 ноября 2017, 15:00 — REGNUM  Компания IBM объявила о новом этапе в создании квантового компьютера. Об этом сообщил портал Popular Mechanics со ссылкой на Associated Press.

По информации издания, разработчики IBM смогли создать прототип вычислительной машины мощностью 50 кубитов (квантовых битов).

Отмечается, что на сегодняшний день неясно, когда станут известны подробности об изобретении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Google и Volkswagen объявили о намерении совместно проводить исследования в сфере квантовых компьютеров.

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Научные исследования

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