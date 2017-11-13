IBM объявила о новом этапе в разработке квантового компьютера

Вашингтон, , 15:00 — REGNUM Компания IBM объявила о новом этапе в создании квантового компьютера. Об этом сообщил портал Popular Mechanics со ссылкой на Associated Press.

По информации издания, разработчики IBM смогли создать прототип вычислительной машины мощностью 50 кубитов (квантовых битов).

Отмечается, что на сегодняшний день неясно, когда станут известны подробности об изобретении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Google и Volkswagen объявили о намерении совместно проводить исследования в сфере квантовых компьютеров.

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