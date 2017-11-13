Учёные: Успеваемость мальчиков зависит от количества девочек в классе

Утрехт, Нидерланды, , 14:31 — REGNUM Учёные из Нидерландов пришли к выводу, что успеваемость мальчиков в школе зависит от количества девочек в классе. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале School Effectiveness and School Improvement.

Учёные провели анализ данных 280 тысяч школьников из 33 стран на основе международной программы по оценке образовательных достижений учащихся PISA (Programme for International Student Assessment). В качестве параметров исследования были выбраны уровень образования их родителей, квалификация учителей, а также соотношение количества мальчиков и девочек в школе и их успехи в чтении.

Учёные пришли к выводу, что на успехи в чтении у девочек наибольшее влияние оказывает уровень образования родителей. Аналогичный показатель у мальчиков зависит от количества девочек в классе: если девочек больше 60%, то успеваемость мальчиков увеличивается в 1,5 раза.

Учёные отмечают, что для того, чтобы установить причину подобной зависимости, необходимо провести дополнительные исследования. Кроме того, для рассмотрения был выбран ограниченный круг параметров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные заявили о том, что дети, родители которых страдают от депрессии, имеют более низкую успеваемость в школе по сравнению с остальными сверстниками.

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