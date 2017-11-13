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Учёные нашли медь в чернилах древнеегипетского папируса

Наука

Возраст папирусов составил около 2000 лет

Каир, 13 ноября 2017, 11:16 — REGNUM  Международная группа учёных обнаружила медь в чернилах на древнеегипетском папирусе. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Исследователи провели анализ состава чернил на древних папирусах, возраст которых составил около 2000 лет. Они были изготовлены в период от 200 г. до н.э. до 100 г. н.э.

Учёные использовали рентгеновскую микроскопию для анализа, который показал, что в чернилах содержится медь. При этом состав разных образцов чернил оказался очень похожим.

По мнению учёных, технология изготовления чернил не претерпевала существенных изменений в течение 300 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре в египетском городе Луксор нашли неизвестную ранее гробницу. Захоронение находится на западном берегу Нила.

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Научные исследования

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