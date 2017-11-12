У берегов Португалии пойман доисторический хищник

Фару, Португалия, , 04:07 — REGNUM Португальские ученые выловили доисторическую плащеносную акулу, обитавшую в Атлантическом океане 80 млн лет назад. Об этом сообщает Sputnik.

Редкого хищника сотрудникам Португальского института моря и атмосферы (IPMA) удалось обнаружить в море в районе Алгарви. Эту хрящевую рыбу, больше похожую на морскую змею или угря, называют «живым ископаемым».

Обитают плащеносные акулы на глубине до 1,5 тыс. метров. Охотясь за добычей, они сгибают тело и резко выбрасывают его вперед. Хищник «вооружен» тремя сотнями острых зубов, однако опасности для человека не представляет.

Длина тела плащеносной акулы, как правило, не превышает 1,5 м. Размножается хищник бесплацентарным живорождением, при этом период беременности самки длится до 3,5 лет.

Время от времени эти доисторические акулы попадают в рыболовные сети в Атлантике, у берегов Австралии и Новой Зеландии, а также в Японии, на Гавайях, в Калифорнии, Чили.

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