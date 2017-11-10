В Ленобласти выпущен уникальный этноконфессиональный атлас региона

Санкт-Петербург, , 17:49 — REGNUM Выработать стратегию межэтнического и межрелигиозного взаимодействия в Ленинградской области поможет уникальный научный сборник: сегодня, 10 ноября, Российский этнографический музей презентовал «Этноконфессиональный иллюстрированный атлас Ленинградской области».

Впервые в стране создан атлас, рассказывающий обо всех этнических особенностях конкретного региона. Без знаний об этническом и религиозном составе населения региона, истории его формирования невозможно прогнозировать развитие отношений в обществе — в этом уверены составители атласа.

«Перед нами стояла задача упорядочить огромное количество материала, что потребовало, помимо уже имеющегося у нас опыта, три года интенсивной работы, — рассказала завотделом Северо-Запада и Прибалтики Российского этнографического музея, директор Российского этнографического музея Ольга Фишман. — Хочется отметить весомый вклад коллег из Санкт-Петербургского университета, Библиотеки Российской академии наук, Кунсткамеры. Для всех нас — это любимая работа и любимая тема».

Финансовую поддержку проекту оказал комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области. Правительство региона уверено, что издание может способствовать решению многих современных демографических, миграционных экономических проблем, развития Ленобласти.

«Сугубо научное издание попытались сделать доступным для широкого круга читателей, — рассказала корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета Лира Бурак. — Значительная его часть, не имеющая в России аналогов — это карты и иллюстративные материалы, как исторические, так и современные авторские. Очень много картографических материалов опубликованы впервые, потому что ученым удалось получить доступ ко многим архивам, в том числе и к зарубежным».

Этноконфессиональный атлас состоит из четырех разделов. В первом разделе «История освоения» рассказывается о природном освоении и культурно-ландшафтном районировании области. Материалы отражают историю освоения региона с мезолита до раннего Средневековья, иллюстрируют последующую историю его политико-административного устройства, дают объективное представление об этнической и конфессиональной истории автохтонных прибалтийско-финских народов и русских, а также переселенцев XVII — XIX вв. (финны, карелы, татары, немцы, эстонцы, латыши и др.) за весь период истории формирования и развития многонациональной Санкт-Петербургской губернии и современной Ленинградской области.

Второй раздел — «Политико-административное устройство» — ценен уникальными картографическими материалами. Третий раздел атласа — «Этническая история», в котором сделан акцент на миграционные процессы и демографию. Четвертый раздел — «Конфессиональный» — о конфессиях, существующих на территории Ленинградской области.

Таким образом, благодаря своему богатому содержанию атлас будет интересен специалистам, представителям органов власти, национально-культурным и религиозным объединениям, а также всем интересующимся историей Северо-Запада России.

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