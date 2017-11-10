В Италии хирурги разделили сиамских близнецов

Рим, , 13:08 — REGNUM Хирурги педиатрической больницы Младенца Иисуса (Bambino Gesù) в Риме провели уникальную операцию по разделению сиамских близнецов из Алжира. Как сообщают 10 ноября итальянские СМИ, две сиамские девочки — близнецы, сросшиеся в районе брюшной полости и груди, были прооперированы пятью командами хирургов. Операция прошла 7 октябряи длилась 10 часов, в общей сложности было задействовано 40 медиков.

Для имитации операции были заранее изготовлены трехмерные модели, повторяющие строение внутренних органов и кровеносной системы сестёр.

Это второй случай в истории больницы по разделению сиамских близнецов. Первая операция была проведена более 30 лет назад.

Как сообщается в заявлении больницы, хирурги готовятся к новой подобной операции, которая пройдет в середине ноября, на этот раз предстоит разделить сиамских близнецов из Бурунди. Клиническое и хирургическое лечение сложных пациентов из Алжира и Бурунди является частью гуманитарных миссий, проводимых педиатрической больницей Святейшего Престола. В 2016 году число случаев бесплатного лечения составило около 50 человек.