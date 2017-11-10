Учёные: «Дневные» раны заживают быстрее «ночных»

Кембридж, Великобритания, , 08:15 — REGNUM Учёные из Великобритании пришли к выводу, что раны, полученные днём, заживают быстрее, чем те, которые были получены ночью. Об этом сообщается в журнале Science Translational Medicine.

Учёные из Кембриджского университета провели эксперименты с клетками соединительной ткани и выяснили, что «дневные» повреждения заживают в среднем на 60% быстрее, чем «ночные».

Отмечается, что подобная закономерность справедлива не только в отношении порезов, но и ожогов. Для уточнения этого учёные проанализировали данные 118 пациентов с ожоговыми травмами. Оказалось, что «дневные» ожоги заживают в среднем за 17 дней, а «ночные» — за 28 дней.

Исследователи связывают эту закономерность с биологическими ритмами человека. Днём клетки кожи быстрее перемещаются на место раны, чтобы закрыть её. На клеточном уровне это обусловлено активностью белков, которые принимают участие в восстановлении клеток.

Учёные уверены, что результаты исследования пригодятся в медицине — в частности, при хирургических вмешательствах, а также для разработки препаратов.

Читайте ранее в этом сюжете: Ученые выяснили, как гены влияют на выживаемость при онкологии

Читайте развитие сюжета: Ученые из РФ и Канады создали сплав с упругостью костной ткани