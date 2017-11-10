Возвращение дореволюционных норм в русский язык: Прошлое не вернуть

Хабаровск, , 05:45 — REGNUM Депутат Госдумы Владимир Сысоев предложил вернуть в русский язык дореволюционные нормы языкового этикета. По мнению парламентария, в те давние времена, в дореформенном языке, присутствовал строгий и особо уважительный порядок обращения и возврат к традициям мог бы повысить моральный облик россиян. Но в учительской среде с депутатом согласны не все, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Сегодня о нормах языка, об их изменениях, много говорят. Если рассмотреть предложение депутата ГД РФ Владимира Сысоева, который предлагает вернуть в русскую речь дореволюционный этикет, например, писать «мама» и «папа» с большой буквы, то я полагаю, что подобное уже не приживется. Язык живой, он меняется с ходом времени. Также странно было бы сегодня слышать обращение «сударь» или «сударыня». Это звучало бы неестественно и даже несколько театрально. Прошлое не вернуть. Но вот о чем имеет смысл говорить, так это о предложениях некоторых реформаторов позволить говорить так, как удобно людям. Например, предлагают разрешить говорить не «квартАл», а «квАртал», если речь идет о бухгалтерском отчёте, например. Вот тут — я категорически против. Так мы договоримся до «докУментов» в «пОртфеле». Кому-то, чего уж там, удобно говорить «польта», а не «пальто». Что теперь — признать это нормой? Нет. Определенная строгость в языковых нормах обязана быть. Но возврата к прошлому не будет. Не приживутся уже такие нормы. А повысить моральный облик можно, просто хорошо изучая родной язык, зная его, зная русскую литературу. Этого будет вполне достаточно», — поделилась мнением учитель русского языка с 40-летним стажем Галина Очкасова.

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Как сообщало ИА REGNUM, на сессии Госсовета Татарии сделаны заявления об изучении национального языка в школах. Власти настаивают на обязательных двух часах татарского языка. Окончательно точку в языковом вопросе планируют поставить уже на следующей неделе. Инициативу поддержала министр образования Ольга Васильева.

Это вызвало оживленную дискуссию в Якутии. Теперь в республике тоже задают вопрос: «если можно татарам, значит, можно и нам?». Депутат Госсовета Якутии — директор национальной школы — республиканского лицея Иван Шамаев заверил, что в Якутии нет проблемы принуждения к изучению якутского языка, принуждать к этому никто не будет. Однако, по мнению парламентария, было бы неплохо иметь такое разрешение от федерального центра — на 2 часа национального языка.