Археологи выяснили размеры усадьбы Рахманинова под Новгородом

с. Захарьино, Новгородская область, , 19:28 — REGNUM Археологи завершили исследования в усадьбе Онег в Новгородской области, где провёл свои детские годы композитор и пианист Сергей Рахманинов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, одной из главных задач исследования было выявление планировочной структуры дома.

«В ходе расчистки фундаментов были выявлены три части усадебного дома: центральная, некогда двухэтажная, а также два боковых флигеля — одноэтажные. Размеры дома небольшие: габариты главного объема — 15 на 9,10 метра, флигелей — 5,2 на 8,6 метра и 4 на 7,8 метра», — сообщили в управлении государственной охраны культурного наследия Новгородской области.

Фундаменты постройки были сложены из гранитного камня. Практически все камни либо имеют сколы либо сквозные трещины, что может говорить о сильном температурном воздействии на них: последствиях обстрела и пожара во время военных действий в 1941 году.

Читайте также: В новгородском имении Рахманинова начали работу археологи

Как ранее сообщало ИА REGNUM, архитектурно-археологические исследования в пределах фундаментов главного усадебного дома в имении Онег в Новгородской области проводила экспедиция Института истории материальной культуры РАН (Санкт-Петербург).

Напомним, имение Рахманиновых Онег расположено на холмистом берегу реки Волхов в 7 км от деревни Захарьино Новгородского района. В XIX веке имение принадлежало Петру Бутакову — деду Рахманинова, затем его родителям. В усадьбе Онег Сергей Рахманинов жил до 1882 года. Имение было разрушено в годы Великой Отечественной войны. Летом 2016 года территорию имения обследовали сапёры Западного военного округа — здесь было найдено более 100 боеприпасов времён Великой Отечественной войны. В 2015 году новгородские власти при поддержке Министерства культуры РФ решили возродить запущенное имение Онег как международный рахманиновский культурный центр. Для этого усадьба и парк будут восстановлены.

Читайте ранее в этом сюжете: Проект воссоздания рахманиновской усадьбы Онег сделают в 2017 году