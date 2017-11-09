Севастопольский госуниверситет испытает новую опреснительную установку

Симферополь, , 15:52 — REGNUM Сотрудники Севастопольского госуниверситета (СевГУ) и Самарского государственного аэрокосмического университета имени С.П.Королева в ближайшее время проведут испытания разработанной ими опреснительной установки, которая позволит получить высокое качество воды при минимальном количестве реагентов и сбросе солей в окружающую среду. Об этом сообщила пресс-служба СевГУ.

На заводе «Металлист-Самара», где изготовлены все комплектующие установки, идут испытания ее ходового режима, отладка узлов и деталей.

«Мы выполнили все необходимые на данный момент исследования, — рассказала заведующая кафедрой «Техносферная безопасность» Политехнического института СевГУ Лариса Ничкова. — Теперь ждем, что в феврале опреснительная установка будет доставлена к нам, в Севастополь, чтобы мы могли провести натурные испытания».

Ожидается, что опреснительная система, которую установят на территории Севастопольского госуниверситета в районе бухты Голландия, за час сможет обработать до 10 кубических метров соленой воды. Накапливающуюся в специальном баке очищенную питьевую воду можно будет доставлять в засушливые районы полуострова.

Ничкова добавила, что при определенных условиях эксплуатации новая установка допускает подключение к трубопроводной системе, и ее можно использовать для села в целом.