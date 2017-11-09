В Британии установлен новый мировой рекорд скорости в летающем костюме

Рединг, Великобритания, , 11:43 — REGNUM Британец Ричард Браунинг побил мировой рекорд скорости на специальном летающем костюме, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Основатель и главный тест-пилот Британской технологической компании гравитации Браунинг с третьей попытки достиг скорости 51,53 км/ч, прежде чем упал в озеро. Однако это не помешало установить рекорд, так как изобретатель сумел пролететь более 100 метров.

Отмечается, что рекорд был установлен в Лагуна Парке в Рединге (Великобритания) 8 ноября, накануне празднования Дня рекордов Гиннесса.

Костюм Браунинга состоит из шести компактных газовых реактивных двигателей, каждый из которых имеет тягу в 22 килограмма-силы, очками и специальным экзоскелетом, распределяющим нагрузку.

«Я рад, что мы установили рекорд. Я очень горжусь тем, что я участвую в Дне рекордов Гиннесса, и для меня большая честь, что наше уникальное творение было признано и отмечено во всем мире», — поделился эмоциями изобретатель.

По его словам, костюм может разогнать владельца до 100 км/ч, однако такие полеты в настоящее время слабо контролируемы и небезопасны.