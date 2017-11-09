Ученые выяснили, как гены влияют на выживаемость при онкологии

Нью-Йорк, США, , 10:25 — REGNUM Выживаемость пациентов с онкологией поджелудочной железы определяется несколькими генами. Результаты научного исследования были опубликованы 8 ноября в журнале JAMA Oncology.

Ученые исследовали ткани опухолей и прилежащие к ним здоровые ткани 356 пациентов, страдавших от аденокарциномы поджелудочной железы. Выяснилось, что склонность к рецидивам опухоли, а также долгота жизни онкобольных зависит от процессов, затрагивающих четыре гена: KRAS, CDKN2A, SMAD4 и TP53.

Если структура всех четырех или трех генов менялась, у пациентов быстрее формировалась повторная опухоль, и уровень общей выживаемости среди них был гораздо ниже. У больных с изменениями в одном или двух генах наблюдалась большая эффективность лечения и выживаемость.

В частности, годовая выживаемость у пациентов с мутациями 1−2 генов составляла 14,1%, а среди тех, у кого мутации были выявлены в 3−4 генах — 8,2%. В общей сложности изменение каждого из генов снижало двухлетнюю выживаемость на 6−20%, пятилетнюю — почти на 50%.

Ранее ученые из Школы медицины Langone при Нью-Йоркском университете выяснили, что после смерти человек осознает, что умер. После остановки сердца кровь престаёт поступать к могу, однако человеческое сознание отключается лишь через несколько часов.

Доказательством этого стали случаи, когда люди, пережившие клиническую смерть, смогли описать, что происходило вокруг них в этот момент.

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