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Ночной «дожор» ведет к диабету и сердечным недугам

Наука

Ученые проанализировали уровень специфических жиров в крови крыс, в зависимости от режима питания

Мехико, 9 ноября 2017, 10:24 — REGNUM  Любители поесть на ночь подвергают себя повышенному риску развития сахарного диабета и проблемам со стороны сердечно-сосудистой системы, сообщается в исследовании, опубликованном на страницах журнала Experimental Physiology.

Шестеро ученых из Национального автономного университета Мексики проанализировали уровень специфических жиров в крови крыс, в зависимости от режима питания. Одна группа крыс получала дополнительную порцию пищи перед сном, а другая питалась в обычном режиме.

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В результате анализов было определено, что у грызунов из первой группы жиров-триглицеридов в крови содержится значительно больше. Ученые считают, что риск возникновения диабета и проблем с сердцем в таких условиях возрастает.

Экстраполируя данные, полученные в отношении крыс, на человека, мексиканские ученые советуют не нагружать организм пищей перед ночным отдыхом.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что исследователи медицинских свойств газированных напитков пришли к неприятному выводу — регулярное употребление сладкой воды, насыщенной углекислым газом, может вызвать диабет второго типа и метаболический синдром.

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Научные исследования

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