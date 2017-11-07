Ученые: недосыпание приводит к замедлению реакции нейронов

Лос-Анджелес, США, , 13:30 — REGNUM Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выяснили особенности работы мозга человека, страдающего недосыпанием. Результаты исследования опубликованы 6 ноября в журнале Nature Communications.

Исследователи проанализировали мозг 12 больных эпилепсией и выяснили, что от недосыпания вместе со скоростью реакции пациентов падает скорость работы клеток головного мозга.

По словам руководителя исследования доктора Юваль Нир, недосыпание влияет на скорость реакции, эффективность работы и скорость переключения нейронов.

В тех областях головного мозга, где клетки работали хуже, замедлились и волновые процессы, что свидетельствует о буквальном засыпании части мозга. На практике это может привести к провалам в памяти.

Невыспавшиеся водители автомобилей могут не видеть объекты, попадающие в поле видимости.

По словам ученых, отсутствие полноценного сна влияет на мозг также как большое количество выпитого спиртного.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года были опубликованы результаты исследования ученных из Политехнического университета Марке (Италия). Удалось выяснить, что при хроническом недосыпании повышается активность астроцитов, и, как следствие, разрушаются нейронные связи в мозгу. При этом повышается риск развития болезни Альцгеймера.

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